Ruska Smuta. Naimski: Bardzo skuteczne sankcje USA. Jest szansa na zablokowanie dokończenia Nord Stream 2

„Jest szansa na zablokowanie dokończenia budowy tego rosyjsko-niemieckiego gazociągu pod Bałtykiem” – poinformował pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

„Jeżeli okaże się to stuprocentowym sukcesem, to można mieć nadzieję, że będzie to skutkowało dalszym opóźnieniem tej inwestycji”.