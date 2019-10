Rosyjski opozycjonista: Władza Putina opiera się na kłamstwach, represjach, korupcji i wojnie

W ten sposób opozycyjny polityk odniósł się do niedawnej wypowiedzi jednego z kremlowskich doradców, Władysława Surkowa, który stwierdził, że „putinizm jest doskonale sprawdzająca się metodą kierowania państwem i dlatego należy ją zgłębiać”.



W ocenie Grigorija Jawlińskiego putinizm jest „konstrukcją taktyczną nastawioną na stworzenie państwa mafijnego”.



– Korupcja, kłamstwa, wojna, ludzie wsadzani do łagrów i bici na wiecach – tak polityk partii Jabłoko scharakteryzował system rządów obowiązujący w Rosji.



Jawliński powiedział, że putinizm to „dławienie wolności, sianie strachu i zdrady, ignorowanie międzynarodowych praw oraz konfrontacja z rozwiniętymi państwami”.