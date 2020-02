Rodziny wielodzietne pozwane przez środowiska LGBT. Jutro pierwsza rozprawa

Pokręć 20.2.20 19:51

Dlaczego geje się tak przyczepili do dzieci i chcą je według swoich widzimisiów wychowywać? Jak chcą to dzieciom robić, to niech robią to swoim (ciekawe skąd je wezmą, he, he). To rodzice mają święte i nie podważalne prawo i obowiązek wychowywać własne dzieci w wartościach i przekonaniach jakie oni uznają za słuszne i dobre.

A geje... Z ostrożności procesowej nie powiem, co o nich myślę, czego im życzę i jaki mam do nich osobisty stosunek. A nawet nie powiem co myślę o ideologii gejowskiej i jak prywatnie nazywam gejów. Tyle wystarczy. Na razie.