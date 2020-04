Robert Mazurek ostro do Rafała Trzaskowskiego: Tego panu nie zapomną!

W dzisiejszym porannym programie RMF FM gościem był prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Prowadzący rozmowę Robert Mazurek pytał go o sprawę założyciela hejterskiego profilu: SokzBuraka, Mariusza Kozaka-Zagozdy, który pracuje w warszawskim ratuszu. „Ludzie to panu będą pamiętać” – zapewnił Mazurek.

-„Jak trafił do ratusza pracujący przez lata dla Platformy Mariusz Kozak-Zagozda, twórca chyba największego ścieku w polskim Internecie” – zapytał dziś Trzaskowskiego dziennikarz RMF FM, Robert Mazurek.

-„Został zatrudniony po to, aby zajmować się promocją stron miasta stołecznego Warszawy. Rzeczywiście ma rzadkie kompetencje, jeśli chodzi o to, aby dbać o promocję stron w Internecie, o ich dobre zasięgi” - odpowiedział Trzaskowski.

-„Czyli bez konkursu. Pan bez konkursu zatrudnił… Zacytuję panu tylko drobiazg z SokuzBuraka. Takie pytanie po prostu. Czy to prawda, że w 2015 roku Dudowie byli w trakcie rozwodu, który został przerwany ze względu na kampanię wyborczą? Czy to prawda, że prezydent Duda miał intymne relacje ze swoimi studentkami będąc wykładowcą na UJ? Panie prezydencie… Gdybym tak pana zaczął wypytywać… Albo Małgorzatę Kidawę-Błońską. Czy to prawda, że miała intymne relacje ze swoimi asystentami w Sejmie?” – pytał zirytowany już arogancką postawą Trzaskowskiego Mazurek.