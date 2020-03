Rekomendacje Ministerstwa Zdrowia ws. szczepień dzieci

ktoś tam 20.3.20 16:08

Widzisz Misiu. Problem nie polega na czy szczepienia są złe czy dobre jako takie, tylko w szczepionkach wysyconych przez producentów różnym syfem, tak że stają się/mogą się stać bronią śmiercionośną.



I oszczędź mi wydziwiania nade mną, że to teoria spiskowa i takie tam. Argumentacje matołów nie widzących problemu znam na pamięć. A poza tym... tak, to jest i to nie teoria, ale praktyka. Coś co się dzieje realnie a nie wirtualnie.



Poza tym na naszych oczach spełniają się wszystkie wizje przekazywane ludziom od Boga na przestrzeni wieków począwszy od Apokalipsy św. Jana. Przekazywane jako ostrzeżenie.