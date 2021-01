Redaktor naczelny „Life Site News”: Prawda o wyborach w USA gorsza, niż myślicie

„To, co dzieje się obecnie w USA, wydaje się być w wystarczającym stopniu zdolne do zniszczenia ruchu konserwatywnego. Może być także wykorzystane przez lewicę na całym świecie jako pałka, by zrobić z obrońców wiary, życia i rodziny oszalałych wrogów narodu” – twierdzi John-Henry Westen, szef katolickiego portalu „Life Site News”.

Wbrew narracji mediów głównego nurtu, John-Henry Westen nie ma wątpliwości, że „wybory w Stanach Zjednoczonych były zmanipulowane na wielką skalę, by faworyzować Joe Bidena”. Stwierdza też, że nie tylko „narracja mediów głównego nurtu jest fałszywa, ale siła ich wpływu jest tak ogromna, że tworzy podziały pomiędzy najlepszymi obrońcami prawdy”.

Westen zwraca uwagę nie tylko na rolę mediów informacyjnych, ale także monopolistów na rynku mediów społecznościowych, którzy dołączyli do „największych manipulatorów” w ostatnich wyborach. „Jawnie kłamali i ukrywali prawdę. Ocenzurowali nawet bezkarnie prezydenta Stanów Zjednoczonych – i nikt po żadnej stronie nawet tego nie kwestionuje”.

Przytaczając przykłady manipulacji i zwykłych fałszerstw wyborczych (które według mediów głównego nurtu nie zostały udowodnione przed sądami), Westen powołuje się jednocześnie na opinię Roberta Epsteina – żydowskiego ateisty i Demokraty – który „w sposób naukowy pokazał masowe manipulacje wyborami”. Epstein, „mimo swoich sympatii politycznych, był zbulwersowany manipulacjami wyborczymi, jakich się dopuścili Google i inni giganci mediów społecznościowych z grupy tzw. Big Tech, tacy jak Twitter i Facebook”.

Przytaczając argumentację, że nie ma dowodów na „kradzież wyborów”, że nawet sędziowie sądów niższych instancji, powołani przez Trumpa, odrzucili zarzuty o fałszerstwach wyborczych, Westen przedstawia znamienny przykład prawnika z Newady, który działał w zespole pracującym na rzecz Trumpa. Prezentuje on wstrząsające i udowodnione przykłady manipulacji i fałszowania wyborów, m.in. „ponad 42 000 osób”, które „głosowały więcej niż jeden raz” lub głosów, które „pojawiały się lub znikały w środku nocy”.

Dlaczego te i inne dowody nie zostały uznane przez sądy? Ponieważ opóźniano prawnikom dostęp do informacji tak długo, że było już za późno na ich przedstawienie w sądzie, bo po prostu minął wyznaczony termin. Ponieważ różni urzędnicy utrudniali postępowanie prawnikom Trumpa lub nie dopuszczano do przedstawienia dowodów w czasie rozprawy.

Zdaniem Westena te i inne przykłady pokazują, że „Ameryka jest oszukańczo oddawana grupie Światowego Resetu”, dla której „chwilowo” marionetką jest Joe Biden. Westen stwierdza, że tak naprawdę „to bitwa o prawdę. Nie o Donalda Trumpa”. I dodaje dalej: „Czujemy się jak całkowicie bezradni, jak małe myszy przed Goliatem. Ale jestem zadowolony, że jestem właśnie tutaj. Kiedy jesteśmy mali i przewyższeni liczebnie, to doskonały czas dla działania naszego Pana. W końcu to On jest zwycięzcą. Na końcu wygrywa Chrystus”.

Westen zachęca w tej sytuacji do modlitwy i dążenia do świętości, kochania bliźnich i własnej rodziny, mówienia prawdy, niezależnie od kosztów, wzorem Aleksandra Sołżenicyna i bp. Athanasiusa Schneidera, do przygotowania się na prześladowania i do nieustannego potępiania „bezsensownej politycznej przemocy”.

jjf/LifeSiteNews.com