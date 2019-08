Rafał Ziemkiewicz: Opozycja dostała orgazmu. ,,Przykry jest ten tłum idiotów''

Urszula 30.8.19 13:03

Ziemkiewicz to cham i prostak. I tyle na jego temat.



Co do odwołanej wizyty. Pamiętamy jakie spustoszenie wywołała "Katrina". Bodajże Las Vegas zostało zmiecione z powierzchni ziemi. Były ofiary w ludziach. Rozmawiałam z Polakiem, który mieszka na Florydzie. Kiedy nadciąga większy wiatr to on boi sie wystawić głowę przez okno bo ma wrażenie, że pęd powietrza zaraz mu ją urwie. Przejeżdżał przez Las Vegas po huraganie. Miasta nie było. Pewnie teraz pakuje się i opuszcza dom aby jak najdalej od huraganu.

Gdyby Trump w tej chwili przyleciał do Polski to wyborcy nie darowaliby mu tego kroku.