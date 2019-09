Radosław Fogiel: To jeszcze nie wszystkie propozycje PiS

„Propozycje, które wczoraj padły, przedstawione przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, premier Beatę Szydło i premiera Mateusza Morawieckiego to główne założenia naszego programu” - przyznał wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel.

Wśród zapowiedzi, które padły wczoraj w trakcie konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości znalazło się przede wszystkim podniesienie pensji minimalnej 1 stycznia 2020 r. do 2600 zł, z kolei do końca 2020 roku do 3000 zł, a 4000 zł do końca 2023 roku.

Zapowiedziano również drugą trzynastą emeryturę w 2021 roku czy zrównanie dopłat do hektara dla rolników.

Radosław Fogiel zaznaczył jednak:

„[…] tak jak to wielokrotnie padało podczas konwencji, to nie jest wszystko. Mamy jeszcze szerszą ofertę dla Polaków, będziemy ją sukcesywnie do końca kampanii przedstawiać”.

W rozmowie z Polską Agencją Prasową dodał:

„ Jeśli chodzi o finansowanie tych propozycji, to myślę, że już udowodniliśmy, że nigdy nie obiecujemy gruszek na wierzbie i wszystko, co proponujemy Polakom, mamy dokładnie policzone i mamy na to zapewnione finansowanie. Najlepszym przykładem jest program 500Plus”.

Podkreślił, że prace nad programem trwały bardzo długo po to między innymi, aby mieć pewność co do zabezpieczenia go ze strony budżetowej.

Zauważył też:

„Opozycja już dokonuje manipulacji, sugerując na przykład, że miałoby to oznaczać, że w przyszłym roku nie będzie trzynastej emerytury”.

Odpadł wprost, że nic bardziej mylnego – trzynasta emerytura będzie także w 2020 roku.

