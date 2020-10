Rada Europy krytykuje Francję za brak postępów w reformie sądownictwa

Powołana przez Radę Europy Grupa Państw przeciwko Korupcji w specjalnym komunikacie skrytykowała Francję za brak postępów w zalecanych reformach Najwyższej Rady Sądownictwa w zakresie władzy dyscyplinarnej w odniesieniu do sędziów i prokuratorów. GRECO domaga się od Francji wypracowania postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów i prokuratorów.

Według komunikatu GRECO we Francji nie ma postępów w kwestii reformy sądownictwa, a kilka zaleceń dot. Najwyższej Rady Sądowniczej nie zostało uwzględnionych od przyjęcia pierwszego raportu na ten temat w 2013 roku.

Organ Rady Europy wzywa Francję do „skoncentrowania władzy dyscyplinarnej w stosunku do sędziów w gestii CSM i wypracowania postępowania dyscyplinarnego w odniesieniu do prokuratorów i sędziów”.

Francuski dziennik „La Figaro” przekonuje, że do tej pory nie uporządkowano we Francji kwestii dot. wyboru sędziów i prokuratorów oraz ich dyscyplinowania w przypadku złamania procedur.

kak/PAP, DoRzeczy.pl