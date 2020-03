Rabiej zamiast pracować pokazuje fotki z kochankiem

Niestety, Rabiej tego nie rozumie albo zrozumieć nie chce. No to jeszcze raz, łopatologicznie: nikogo w Polsce nie obchodzi, co Rabiej robi ze swoim partnerem. Nikogo. Naprawdę nie chcemy, żeby wiceprezydent naszej stolicy publikował takie fotografie i zamiast pracą zajmował się promowaniem jakiejś chorej ideologii. Od tysięcy lat ludzie żenią się i mają dzieci. Nagle przychodzi jakiś Rabiej i mówi, że też chce się żenić, ale z mężczyzną.