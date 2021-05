PSL o wstrzymaniu prac Senatu nad KPO: Będziemy chcieli wyjaśnienia tej sprawy

- Wygląda to źle, Polakom nie podoba się takie zachowanie, a sam Tomasz Grodzki ma słabych doradców – powiedział Kacper Płażyński z PiS na antenie Polskiego Radia 24.

Jak możemy zaobserwować, Platforma Obywatelska stale dąży do wstrzymania Krajowego Planu Odbudowy. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki, zgodnie ze strategią tej partii, wstrzymał właśnie prace izby wyższej w tej sprawie.

– Będziemy chcieli wyjaśnić tę sytuację, ale moim zdaniem projekt mógł być procedowany już w ramach aktualnie zapowiadanego posiedzenia Senatu – powiedział w Polskim Radiu poseł Krzysztof Paszyk z PSL.

Na scenie politycznej prace nad KPO systematycznie są wstrzymywane przez Platformę Obywatelskę łącznie z Konfederacją i Solidarną Polską. Wszystkie ugrupowania konsekwentnie sprzeciwiają się poparciu dla Krajowego Planu Odbudowy oraz przyjęciu środków z Unii Europejskiej w ramac Funduszu Odbudowy.

Jak przyznał Paszyk, dla Polskiego Stronnictwa Ludowego decyzja, jaką podął marszałek Grodzki nie jest do końca zrozumiała. Dodał też, że PSL poparł KPO w Sejmie, ponieważ została spełnionw przez premiera Morawieckiego większość postulatów, jakie partia ta przedstawiła w negocjacjach. Chodzi m.in. o „zwiększenie pieniędzy na rolnictwo do 6 proc.” - dodał Paszyk.

– Na etapie senackim będziemy zwracali uwagę na dwa ważne aspekty: pierwsza rzecz to preambuła do ustawy zwracająca uwagę na wydatkowanie pieniędzy w sposób przejrzysty, a druga rzecz to kwestia wpisania uprawnień NIK, by kontrolowała wydatkowanie pieniędzy – stwierdził polityk PSL.

mp/polskieradio24.pl