Przypominamy: Za PO Merkel I IX oskarżała Polaków. Za PiS Steinmeier przeprasza i prosi o wybaczenie

PiS mówi dziś, że to konsekwencja nowej polskiej polityki historycznej - twardej i opartej na prawdzie. I to nie jest przesada. Przypomnijmy co mówiła wcześniej kanclerz Angela Merkel. I IX 2009 roku zamiast przepraszać Polaków za niemieckie zbrodnie... oskarżała nas o zbrodnie przeciwko Niemcom.