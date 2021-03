,,Przynajmniej nie zaogniajcie sytuacji’’. Premier apeluje: ,,Dość przepychanek!’’

Premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim ogłosili na konferencji prasowej zaostrzenie obostrzeń. Sytuacja epidemiczna w Polsce się pogarsza, a jak zaznaczył premier, coraz częściej COVID-19 atakuje młodych ludzi. W związku z tym szef rządu zaapelował do opozycji, aby powstrzymała się od kolejnych przepychanek.

- „W tej chwili potrzebujemy narodowej solidarności. Dość z politycznymi przepychankami. Apeluję do opozycji: jeżeli nie potraficie działać solidarnie z rządem, przynajmniej nie zaostrzajcie sytuacji. Nie zaogniajcie sytuacji”

- apelował dziś do polityków opozycji premier Mateusz Morawiecki.

Premier podkreślił, że COVID-19 coraz częściej atakuje również ludzi poniżej 40. roku życia.

- „Dlatego nie można przeszkadzać dzisiaj lekarzom, nie można kpić z tego, że robimy szpitale tymczasowe, bo one dzisiaj ratują życie. Właśnie we właściwym momencie, bo już w październiku i listopadzie - tworzyliśmy wtedy i zakończyliśmy dzisiaj - ponad 25 szpitali rezerwowych, tymczasowych. To są tysiące miejsc w szpitalach, które ratują zdrowie, ratują życie naszych obywateli”

- mówił.

Niestety, kolejne apele do opozycji raczej nie trafiają. Natychmiast po konferencji kolejną „przepychankę” rozpoczął Borys Budka.

- „Kolejny raz, zamiast posypać głowę popiołem i przeprosić Polaków za chaos i bezradność rządu PiS w walce z pandemią, premier #Morawiecki atakuje opozycję. Pycha kroczy przed upadkiem”

- napisał lider Platformy Obywatelskiej na Twitterze.

Kolejny raz, zamiast posypać głowę popiołem i przeprosić Polaków za chaos i bezradność rządu PiS w walce z pandemią, premier #Morawiecki atakuje opozycję. Pycha kroczy przed upadkiem. — Borys Budka (@bbudka) March 25, 2021

kak/wPolityce.pl, PAP, Twitter