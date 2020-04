Prześladowania wspólnot religijnych w Chinach rosną

Nowy raport, opublikowany 31 marca przez brytyjską organizację obrony praw człowieka, potwierdza nasilanie się prześladowań chrześcijan, muzułmanów, buddystów i innych grup wyznaniowych w Chinach. Dotyczy to także obrońców wolności religijnej, w tym dziennikarzy i prawników. Jak powiedział anonimowy chrześcijanin: „Najnowszą polityką rządu jest to, że nie chcą oni żadnego rodzaju niezależnego Kościoła. Chcą oni, aby wszystkie kościoły były pod przywództwem partii i oddane partii”.

Represje obejmują niszczenie budynków sakralnych i krzyży, zdejmowanie symboli religijnych z domów, zmuszanie kościołów do wywieszania flagi narodowej oraz śpiewania świeckich pieśni na cześć partii, zmuszanie do dołączenia do organizacji kontrolowanych przez komunistów, pozbawianie prawa do wolności zgromadzeń, zabranianie dzieciom wstępu do kościoła oraz zakaz katechezy.