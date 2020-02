Przerażające. Szwajcaria będzie karać za krytykę LGBT?!

Niejestemrobotem 9.2.20 19:33

Dyskryminacji ze względu na orientację seksualną to nie to samo co zakaz krytyki. W tym samym artykule jest zakaz dyskryminacji ze względów rasowych oraz religijnych. Czyli po prostu wprowadzają równość w tym względzie. Rząd jasno mówi, że nie będzie to zakaz krytyki, o ile będzie to prowadzone z szacunkiem do drugiej strony oraz, że ustawa ta nie naruszy wolności słowa. Nawet przeciwnicy mówią, że będą się przyglądać, żeby nie naruszyło to wolności słowa, zaś Fronda jest pewna, że to będzie cenzura, ciekawe.