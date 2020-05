,,Przedsiębiorcy'' znów w drodze na strajk do Warszawy

Tfu 15.5.20 10:03

Jutro na frondzie będzie artykuł " Ruskie onuce protestują". A któż to taki te onuce ? Ludzie którzy z powodu wirusa telewizyjnego już stracili swoje miejsca pracy i ci którzy za niedługi czas je stracą. Oczernianie plityków Konfederacji to standard.. PiS boi się wszystkiego co jest na prawo od niego, bo to są konkurencji do zagopodarowania eektoratu prawicowego. Tak więc będą inwektywy, że protestujący to bandyci uliczni, śmierdzące onuce Putina, zaplute karły reakcji i woda na młyn wywrotowców.