Przeciwnicy prezydenta Dudy: ,,wypierd***ć''. Opozycja w natarciu

Wczoraj pod Pałacem Prezydenckim liderzy antyrządowego protestu wykrzykiwali: „PiS to przede wszystkim nienawiść, oni są chorzy z nienawiści” oraz „Zniknijcie, przestańcie nas krzywdzić”. Co więcej jedna z uczestniczek, Marta Lempart stwierdziła, że „każdy ma prawo mówić tak, jak czuje”.

Tradycyjnie padły oskarżenia, że zbliżające się wybory prezydenckie zostaną sfałszowane. Tomasz Piątek, autor kilku książek poświęconych Prawu i Sprawiedliwości mówił, że „trzeba wyjaśnić związki Andrzeja Dudy z reżimem Chin”. Natomiast publicysta Piotr Szumlewicz powiedział, że ma już dość Kaczyńskiego i jak trzeba będzie to opozycja przystąpi do wojny z PIS.

Przemawiało także wiele innych osób. Wśród nich student Uniwersytetu Warszawskiego Sebastian Słowiński, który zwrócił się do prezydenta Dudy „wypierd***ć”. Te słowa skomentowała natychmiast Marta Lempart, mówiąc: „Jak pytacie, gdzie są młodzi, tu są młodzi. Jesteśmy tu z różnych powodów i każdy ma prawo mówić, tak jak czuje i walczyć o to, co czuje. Bo PiS to przede wszystkim nienawiść, oni są chorzy z nienawiści”.