Proroctwo Ryszarda Schnepfa. ,,Wiedziałem o tym grubo przed huraganem''

Wszyscy PiS-katole na klęczkach i modlą się o to niech Dorian nie próbuje przejść bokiem albo zelżeć bo od niego zależy przyszłość partii rządzącej w Polsce. Jak będzie silny i zabije wielu ludzi to wersja Trumpa może się obroni a jak nie to i tak wszyscy wiedzą o co chodzi...

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha