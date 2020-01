Prokuratura zatrzymała Zbigniewa S. Groził rodzinie ministra

Do zatrzymania doszło w związku z czynami Zbigniewa S. popełnionymi 15 października w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie. S. wystosował wówczas groźbę odebrania życia dziecku i żonie Zbigniewa Ziobry. Później powtórzył to w nagraniu opublikowanym w sieci. Według Prokuratury Krajowej w ten sposób Zbigniew S. chciał wymusić na Ziobrze " podjęcia działań zmierzających do polecenia prokuratorom i funkcjonariuszom organów ścigania zaniechania czynności służbowych związanych z prowadzeniem postępowań przeciwko członkom rodziny Zbigniewa S.".