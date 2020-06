Prof. Zybertowicz: Kryzys większy niż Covid-19

taki wybór 14.6.20 16:49

Wybór Rafałka to promocja LGBT na każdym rogu ulicy i w szkołach. Nielegalni imigranci, którym trzeba będzie płacić zasiłki z podatków a którzy w zamian za to dobiorą się wam do żon i córek zwłaszcza tym mieszkającym w wielkich miastach. Oczywiście na policję pod jego rządami raczej nie będzie można liczyć w tym zakresie a jedyne co one usłyszą to tak jak młode Niemki żeby się lepiej prowadziły i nie prowokowały gości.Likwidacja wszelkich socjalnych przywilejów i podniesienie wieku emerytalnego ile się da bo gościom trzeba będzie płacić z czegoś zasiłki tak jak we Francji a trudno tylko podnosić podatki. Zatrzymanie wielkich strategicznych inwestycji a więc na te lokalne też nie będzie bo niby z czego jak Kraj się nie będzie rozwijał.Unia nie da bo sama ma kłopoty po najeździe imigrantów , wyjściu Wielkiej Brytanii i epidemii i obojętnie kto by nie rządził w Polsce to nie da bo nie ma z czego. Oczywiście za tym pójdzie wzrost bezrobocia i różne umowy śmieciowe. Likwidacja pluralizmu w mediach co już zapowiedział. Powrót starych skompromitowanych komunistycznych sędziów do sądów i ubeckich emeryturek. Uzależnienie Polskiej polityki od życzeń Berlina i Kremla. Amerykanie raczej z Polski się wyniosą bo nikt nie będzie chciał tam rozmawiać z rządem gdzie pełno ludzi powiązanych z dawnymi służbami, którzy nie gwarantują , że przekazane technologie wojskowe nie trafią do Rosji albo Chin. Jak nie będzie współpracy z USA uzależnimy się z powrotem od dostaw gazu jedynie z Rosji bo rurociąg z Norwegi tez raczej nie powstanie. Ciągła wojna pomiędzy Prezydentem a Rządem dopóki rządzi Zjednoczona Prawica a to najmniej 2 lata. Tak więc Polska stoczy się bardzo szybko do III ligi. Niestety zapowiedzi i przeszłość pozostały opozycyjnych kandydatów nie gwarantują , że tak nie będzie jak opisałem a jedynie , że ten program niszczenia Kraju zostanie nieco rozłożony w czasie. Tak więc jedyną rozsądną alternatywą jest wybór kontynuacji czyli obecnego Prezydenta w innym wypadku życie zdecydowanej Większości Polaków ulegnie bardzo dużej zmianie niestety na dużo gorsze.