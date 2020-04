Prof. Paweł Śpiewak: Czy koronawirus to koniec naszej wolności

Prof. Paweł Śpiewak obawia się, że kryzys koronawirusa może doprowadzić do erozji zasad podmiotowej wolności i przerostu kompetencji państwa. W rozmowie z Elizą Olczyk z "Rzeczpospolitej" kreślił ponury i prawdopodobny jego zdaniem scenariusz rozwoju spraw.



"W niektórych krajach są silne systemy federalne, które chronią przed ignorancją władz centralnych, w innych robią to samorządy czy instytucje, które musimy pielęgnować, jak choćby instytucje naukowe, niezależne sądy, media. W Polsce ta krótkowzroczność elity politycznej jest bardziej widoczna, bo partia rządząca nobilituje prymitywizm i głupotę, i robi to w imię rewolucji narodowej, tzw. wymiany elit. To jest dramatyczne. Zaznaczam, że opozycja nie jest lepsza, jeżeli chodzi o długofalowe koncepcje. Rezultat jest taki, że nie ma alternatywy dla obecnej ekipy" - dodaje.