Prof. Mieczysław Ryba: Na poziomie kulturowym katolicy przegrywają

– Frekwencja była bardzo duża, ale mobilizowali się nie tylko zwolennicy prawicy, ale i lewicy. W parlamencie pojawią się postaci i ugrupowania skrajnie rewolucyjne, nastawione na rewolucję seksualną do tego stopnia, że nie minęło kilka dni, kiedy na ostatnim posiedzeniu Sejmu tamtej kadencji pojawił się projekt „Stop Pedofilii”, a to wywołało protesty „tęczowych” środowisk, jakieś obsceniczne tańce pod oknem papieskim w Krakowie, okrzyki, że nie chcemy Kościoła, czy nie chcemy misjonarzy, tylko lekarzy itp. To wszystko świadczy i pokazuje, co w Polsce się dzieje. Nie chodzi o to, że ludzie dzielą się na zwolenników Jarosława Kaczyńskiego i Grzegorza Schetyny. Nie chodzi o to, że dzielą się na zwolenników Janusza Korwin-Mikke i Włodzimierza Czarzastego. Chodzi o to, że dzielą się kulturowo i cywilizacyjnie. Przez środek Polski idzie mur, ściana tych, którzy są zwolennikami tradycyjnych zasad, tradycyjnej rodziny i tych, którzy są zwolennikami zrewolucjonizowania tego wszystkiego – podkreślił