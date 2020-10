Prof. Biernacki: W 1956 Moskwa weszła na Węgry. Dzisiaj lewica chce rządów Berlina i Paryża w stolicach Europy

Działania polskiej opozycji, od jakiegoś czasu określanej jako „opozycja totalna”, albo przez wielu polityków i nie tylko wprost jako „współczesna Targowica” idą coraz dalej w szkalowaniu Polski. Do tego dochodzą jeszcze próby przejęcia władzy w naszym kraju za pomocą mechanizmów, które nie są zgodne ze standardami demokracji w Polsce. A mówiąc wprost szukają wsparcia za granicą, żeby obalić legalnie wybrany rząd i prezydenta w naszym kraju.

Na temat mechanizmów działania lewicy i totalnej opozycji mówił dzisiaj w w Polskim Radiu 24 w rozmowie z Adrianem Klarenbachem prof. Włodzimierz Bernacki, poseł PiS:

- Można powiedzieć, że o ile w 1956 po prostu przyjaciele z Moskwy weszli i przyjaciołom węgierskim komunistycznym pomogli, o ile w 1968 wojska zaprzyjaźnione weszły do Czechosłowacji i pomogły komunistom czechosłowackim, to tak dzisiaj liberalna lewica Unii Europejskiej, państw Unii Europejskiej chce zrobić wszystko, żeby doprowadzić do zniszczenia, do upadku rządów, które są rządami prawicowymi.

Dodał też:

- Okazuje się, że te mechanizmy polityczne mają różne instrumenty, ale cel jest ciagle ten sam, żeby zadbać o to, żeby w Warszawie czy Budapeszcie rządzili ludzie, którzy będą wykonywali wprost zalecenia, polecenia płynące z Berlina czy Paryża

mp/polskieradio24.pl