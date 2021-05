Producent LEGO dołącza do propagandystów LGBT – wyprodukuje nowe klocki

Jak donoszą media, duński producent klocków dla dzieci firma LEGO ma dodać do swojego portfolio nowe zestawy z myślą o tzw. „społeczności LGBTQIA+”. Chodzi o zestaw „Wszyscy są wspaniali”, gdzie żaden z zaprojektowanych ludzików nie ma określonej płci.

- Żaden, poza jednym, który jest... mężczyzną przebranym za kobietę, tzw. drag queen – czytamy na portalu niezalezna.pl.

Jak tłumaczy firma barwy klocków to sześć kolorów z "tęczy LGBT". Błękit, żółty i różowy mają reprezentować transseksualistów, czarny i brązowy natomiast - wskazywać na kolor skóry. Jest nawet koror kremowy. Nie podano jednak, dlaczego brakuje koloru białego, będącego nieodłącznym składnikiem prawdziwej tęczy.

- Zmieniałem często miejsca pracy, więc chciałem tutaj mieć miejsce jak w domu, z czymś, co określa mnie i wspólnotę LGBTQIA+, do której dumnie należę - powiedział Ashotn w rozmowie z The Guardian który zaprojektował ten zestaw.

Nowe klocki Lego mają trafić do sprzedaży 1 czerwca, a więc w dniu dziecka, a w czerwcu aktywiści LGBT obchodzą "miesiąc dumy".

- Oprócz zestawu "Wszyscy są wspaniali" planowane jest też wywieszenie małej tęczowej flagi na klockowy Trafalgar Square oraz sprzedaż osobnych zestawów główek o zestawów pary młodej, "aby dzieci mogły zdecydować, czy chcą ślubu damsko-męskiego, dwóch pań lub dwóch panów" – czytamy dalej na portalu niezalezna.pl

mp/niezalezna.pl