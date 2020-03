Prezydent Wrocławia nazywa obrońców życia ’matołkami’

Wobec wczorajszej Manify organizowanej z okazji Dnia Kobiet, we Wrocławiu swoją piketę naprzeciwko zwolenników aborcji rozpoczęli działacze fundacji Pro prawo do życia. Jednak już po kilku minutach ich protestu wobec mordowania dzieci, kiedy zgromadzeni wspólnie modlili się na różańcu, zgromadzenie to zostało rozwiązane przez wrocławski magistrat. Straż Miejska, rozwiązująca zgromadzenie, powoływała się a przepisy zabraniające eksponowania w przestrzeni publicznej nieprzyzwoitych obrazów, za jakie uznano zdjęcia zamordowanych, nienarodzonych dzieci.