Prezydent: Przetrwaliśmy jako Polacy dzięki naszym wartościom

stan 9.12.19 23:11

Jak to dobrze, że mamy prezydenta, który ceni wartości (szkoda, że nie nazwał ich po imieniu, bo z ust przedstawicieli UE też słyszymy o jakichś "wartościach europejskich"- a co to jest, wie jeden bies, który wszystkim kręci).

Chyba jeszcze nie mieliśmy takiego prezydenta. Życzliwy, bezpośredni, elokwentny, komunikatywny, ceni polskość (dla byłego kandydata to była "nienormalność"), jednym słowem - patriota, i takich nam trzeba. Tylko mam nadzieję, panie prezydencie, że słuchanie babci Romaszewskiej i jej podobnych zwichrowanych doradcółw, to już definitywna przeszłość.