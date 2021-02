Prezydent przedstawi projekt nowelizacji ustawy o SN. Chodzi o skargę nadzwyczajną

Jak poinformowała PAP, minister w KPRP Małgorzata Paprocka, prezydent Andrzej Duda skieruje w czwartek do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Przewiduje on m.in. wydłużenie terminu na wnoszenie skargi nadzwyczajnej z trzech lat do pięciu.

"Pan prezydent podjął decyzję o skierowaniu do Sejmu inicjatywy ustawodawczej - nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Celem nowelizacji jest wydłużenie terminu na wnoszenie skargi nadzwyczajnej" - powiedziała PAP prezydencka minister.

Obecnie obowiązująca ustawa funkcjonuje od 1997 roku.

Jak podkreśliła minister Kancelarii Prezydenta RP, ilość skarg wpływająca do uprawnionych podmiotów, a w szczególności do Prokuratora Generalnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, jest ciągle duża i są to sprawy w toku.

"Wydaje się zasadne, by ten termin z trzech lat został wydłużony do lat pięciu" – powiedziała.

Zwróciła też uwagę, że sprawy są rozpatrywane dłużej ze względu na sytuację epidemiczną.

mp/pap/tysol.pl