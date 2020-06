"Prezydent polskich spraw" – to hasło wyborcze prezydenta Andrzeja Dudy

- To hasło jest związane z pierwsza kadencją prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent udowodnił, że leża mu na sercu polskie sprawy potrafi o nie zabiegać na arenie międzynarodowej. Pan prezydent udowodnił, że jest blisko ludzi, że jest blisko spraw, którymi żyją Polacy. To hasło jest oczywiste: „Prezydent polskich spraw”

- Sprawny i godny zaufania prezydent to prezydent wiarygodny. Takim prezydentem jest Andrzej Duda i tylko on daje gwarancję, że nie zawiedzie w przyszłości. Zrealizował kluczowe obietnice, z którymi szedł do wyborów.