Prezydent: Bezpieczeństwo Polski leży Bidenowi na sercu

Zakończył się szczyt NATO w Brukseli. Podsumowując spotkanie na konferencji prasowej prezydent Andrzej Duda stwierdził, że z polskiego punktu widzenia „był to bardzo dobry szczyt”.

Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że w czasie dzisiejszego szczytu NATO poruszano problemy dotyczące Polski. Mówiono o bezpieczeństwie wschodniej flanki, wadze art. 5 i potencjalnych zagrożeniach.

- „W wypowiedzi Joe Bidena było o tym, że cały czas jest zagrożenie ze strony Rosji. (…) że to jest jedno z największych wyzwań jakie istnieją w przestrzeni geopolitycznej”

- mówił prezydent.

- „Komunikat, który NATO jednogłośnie wysyła w świat jest jednoznaczny: bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo”

- zaznaczył.

Odnosząc się do swojej rozmowy z prezydentem USA Joe Bidenem Andrzej Duda zapewnił, że prezydentowi USA zależy na bezpieczeństwie Europy Środkowo-Wschodniej.

- „W rozmowie, którą prowadziłem z Joe Bidenem, pan prezydent podkreślił, że bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej, bezpieczeństwo Polski (…) leży mu bardzo na sercu, bo to on był architektem przyjęcia tych krajów do NATO. Sam nad tym pracował. By dzisiaj czuły się dzisiaj bezpiecznie i pewnie bardzo mu leży na sercu”

- stwierdził.

kak/TVP Info