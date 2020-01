Prezydent Andrzej Duda: Apelujemy o niezakłamywanie historii!

Yoshka 27.1.20 13:51

Historię każda strona zakłamuje, to nic nowego. W Polsce też się nie mówi, że 1 września nie 1 a 3 państwa napadły na Polskę. Prócz III Rzeszy były to:



- Słowacja pod przywództwem katolickiego księdza Józefa Tiso, która oderwała od Polski 770 km2 i wzięła do niewoli prawie półtora tysiąca Polaków,



- utworzony przez faszystów 10 lat wcześniej Watykan (Mussolini przekazał Watykan w ręce Kościoła w traktatach laterańskich), który oddelegował do Wehrmachtu niemieckich księży katolickich, aby na zajmowanych przez nazistów terenach przejmować polskie diecezje i majątki polskich kościołów, w tym innych niż katolickie wyznań



My przemilczamy co nam nie pasuje, Rosja robi to samo, tylko na inną skalę. My lubimy Kościół, który nam wyrządził wiele zła, Rosjanie lubią Stalina, który im wyrządził również wiele zła - taki syndrom sztokholmski.