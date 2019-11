Premier zaapelował do opozycji o zmianę Konstytucji

Premier Mateusz Morawiecki w swoim wtorkowym expose zaproponował zmianę konstytucji. Idzie tutaj o Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) oraz Indywidualne Konta Emerytalne (IKE). "Zmieńmy Konstytucję RP tak, by zagwarantować prywatną własność środków zgromadzonych w PPK i IKE. Tak możemy odzyskać zaufanie obywateli do systemu emerytalnego i przywrócić im wiarę w godną egzystencję" - zaproponował premier.



"Nieudany eksperyment, jakim były OFE to nie były normalne standardy. Zaciągać kredyt po to, żeby dawać go w depozyt - czy ktoś tak postępuje?" - pytał premier.



"My dziś dajemy Polakom wybór. W naszym projekcie każdy może otrzymać pieniądze z OFE, które staną się prywatnymi środkami gromadzonymi na emeryturę, ale można też swoją składkę przypisać do konta w ZUS. Zrobiliśmy to, bo wierzymy, że partnerstwo i wolność decydowania rodzi zaufanie, a nie ma systemu emerytalnego bez zaufania" - dodawał.



"Zrobiliśmy też coś znacznie więcej. Wprowadziliśmy pierwszy, przełomowy program prywatnego oszczędzania, które jest podstawą zdrowego liberalizmu i kapitalizmu. Ten program to PPK, Pracownicze Plany Kapitałowe. Korzyść dla przyszłych emerytów, zmotywowani pracownicy, zmotywowani pracodawcy i stabilny program oszczędzania środków. Formowanie długofalowego polskiego kapitału, epokowa zmiana" - wskazywał polityk.



"Nasz program jest programem zainicjowanym przez rząd, ale oszczędności, które gromadzą w nim Polacy są środkami w pełni prywatnymi i dziedziczonymi " - mówil.



"Mam propozycję do wszystkich siedzących na tej sali: naprawmy to wspólnie. Zmieńmy Konstytucję RP tak, by zagwarantować prywatną własność środków zgromadzonych w PPK i IKE. Tak możemy odzyskać zaufanie obywateli do systemu emerytalnego i przywrócić im wiarę w godną egzystencję" - zaapelował szef rządu.