Premier: W sercu naszego programu jest dbanie o Polskę

Jak podkreślił szef polskiego rządu, do Żywca przyjechał, aby "zdać sprawozdanie z tego, co chcemy zrobić dla Polski w najbliższym czasie". Morawiecki poruszył przede wszystkim kwestię zapowiedzianej podwyżki pensji minimalnej. Ma to być zmiana modelu gospodarczego, dotąd bowiem, jak stwierdził, "taki był los Polski, że ktoś inny często konsumował owoce wzrostu".

"Jestem po spotkaniu z grupą V4. Mamy komisarza ds. rolnictwa - to jedna z najważniejszych tek. Komisarz będzie dbał m.in. o to, aby było wyrównanie dopłat do hektara. Dbamy o polskich rolników(...) Polska jest sercem Europy i Polacy zasługują na jak najlepsze życie"-podsumował, nawiązując do hasła PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego.