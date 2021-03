Premier w ,,Politico’’: Najwyższy czas przejść od słów do czynów!

,,Politico’’ opublikowało komentarz szefa polskiego rządu Mateusza Morawieckiego na temat dystrybucji szczepionek przeciw COVID-19. Komentarz na pewno nie spodoba się koncernom farmaceutycznym. Premier podkreśla, że szczepionki to globalne dobro, a nie własność poszczególnych firm. W związku z tym domaga się stanowczego egzekwowania przez KE zawartych umów.

Premier Mateusz Morawiecki przypomniał w swoim tekście, że unijni urzędnicy zapewnili o dołożeniu wszystkich starań, aby przyspieszyć produkcję i dystrybucję szczepionek przeciw COVID-19.

- „Ta rosnąca determinacja Komisji Europejskiej do egzekwowania kontraktów z firmami farmaceutycznymi to dobry znak, zwłaszcza że duża część kontynentu stoi w obliczu prawdopodobieństwa trzeciej fali koronawirusa. Ale to nie wystarczy. Najwyższy czas zastąpić mocne słowa zdecydowanymi działaniami. Musimy przedstawić bardziej efektywne rozwiązania”

- przekonuje premier.

W tym celu Mateusz Morawiecki przedstawia dwie propozycje. Pierwsza to uzależnienie zezwolenia na eksport szczepionek wyprodukowanych na terenie Unii Europejskiej od realizacji zobowiązań wobec UE.

- „Niedopuszczalne jest przedkładanie zysku nad zdrowie i życie ludzi podczas pandemii. UE negocjowała te umowy, więc musi doprowadzić do ich realizacji”

- podkreśla.

Po drugie Unia powinna skorzystać z „procedury przymusowej licencji” i wydać firmom zezwolenia na produkcję opatentowanych szczepionek niezależnie od zgody właściciela patentu.

- „To rozsądny i konieczny środek. W końcu rozwój szczepionek na koronawirusa nie pojawił się znikąd: są one wynikiem badań naukowych napędzanych ogromnymi dotacjami i inwestycjami publicznymi. Jako takie, szczepionki te są dobrem publicznym, a nie wyłączną własnością jednej firmy”

- zaznaczył.

kak/PAP