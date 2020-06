Premier po 100 dniach epidemii: Udało się uratować polską gospodarkę

Leszek 22.6.20 13:41

Jeden z najbliższych wieloletnich współpracowników politycznych Jarosława Kaczyńskiego, Adam Lipiński ujawnił, że jednym z głównych celów PiS było przez lata niedopuszczenie do powstanie w Polsce prawicy narodowej.



Lipiński będący bliskim współpracownikiem Jarosława Kaczyńskiego od lat 90, gdy tworzył wraz z nim Porozumienie Centrum, obecnie jest posłem PiS. We wtorek Lipiński wystąpił w programie telewizji Polsat „Gość Wydarzeń”. Poseł odpowiadał dziennikarce na pytania dotyczące sytuacji na scenie politycznej. Rozmowa zeszła między innymi na temat nowej siły na scenie parlamentarnej, Konfederacji Wolności i Niepodległość tworzonej przez narodowców i konserwatywnych liberałów.



„Nasz zamysł, który powstał przy tworzeniu Zjednoczonej Prawicy, żeby po prawej stronie nie powstał żaden podmiot, nie udał się” – przyznał Lipiński. Ocenił jednak, że Konfederacja Wolność i Niepodległość, która wyrosła na prawej flance PiS, „to słaba formacja”. Po chwili Lipiński jeszcze raz zaznaczył – „Myśmy przyjęli takie założenie, że dla dobra Polski jest to, żeby nie powstała narodowa, nacjonalistyczna prawica w Polsce. Dopóki istniało Prawo i Sprawiedliwość taka prawica nie powstała. Ku zadowoleniu wszystkich oceniających scenę polityczną”.



Komentując przyczyny niepowodzenia PiS w realizacji tego celu w czasie ostatnich wyborów parlamentarnych, Lipiński uznał, że przekroczenie przez Konfederację progu wyborczego jest zasługą wysokiej frekwencji. „W Polsce jakiś procent wyborców kontestuje scenę polityczną i głosuje tak, żeby popierać ludzi, którzy łamią pewne schematy tej sceny politycznej” – powiedział polityk współpracownik Jarosława Kaczyńskiego oceniając, że „Konfederacja to są głównie wyborcy antysystemowi”.









