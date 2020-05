Premier o budżecie UE: Głos Polski jest słyszany

Komisja Europejska przedstawiła dziś propozycję dotyczącą funduszu na odbudowę gospodarczą UE oraz nowego budżetu na lata 2021-2027. Oceniając projekt premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że jest to „znakomity punkt wyjścia do walki o lepszą Europę po koronawirusie”.

-„Polska była zwolennikiem, by budżet odbudowy Europy był bardzo ambitny. Początkowo wyglądało to różnie. Dzisiaj widzimy, że nasze postulaty przebiły się do świadomości naszych partnerów w Europie Zachodniej - nasz głos jest słyszany i doceniany” – ocenił unijny program wsparcia szef polskiego rządu.