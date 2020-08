Premier Morawiecki w słoweńskiej gazecie: Wszyscy powinniśmy być eurorealistami

„Kraje Europy Środkowo-Wschodniej łączy wspólna historia, kultura i stosunki gospodarcze. Nasze kraje wciąż borykają się ze spuścizną ustroju socjalistycznego, problemami, które są obce dla krajów Europy Zachodniej” – mówi premier Mateusz Morawiecki w rozmowie ze słoweńską gazetą „Delo”.

Szef polskiego rządu zaznacza, że to co nas łączy, to wspólna wizja przyszłości, w której następuje rozwój Europy Środkowo-Wschodniej nie tylko w kwestii gospodarki, ale także bezpieczeństwa oraz dobrobytu obywateli.

W wywiadzie dla słoweńskiego dziennika wskazał, że niektórzy usiłują pokazać jego rząd jako eurosceptyczny, jednak jak sam dodał:

„Jestem przekonany, że wszyscy powinniśmy być eurorealistami pragnącymi ambitnej Europy, zapewniającej bezpieczeństwo swoim obywatelom, ale także odpowiadającej na aktualne wyzwania”.

Unia Europejska zdaniem polskiego premiera powinna być pełna inwestycji oraz otwarta na innowacje i zdolna do realizowania tych projektów, które zostały już rozpoczęte.

dam/wpolityce.pl,Fronda.pl