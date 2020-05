Premier Morawiecki w ,,La Stampa'': Rosja zamienia oprawcę z ofiarą. Nie ma na to zgody!

Dziadek z Wehrmachtu, babcia z Armii Czerwonej 8.5.20 8:35

Tajemnicza dusza Rosji. To jest zagadka dla historyków. Nabożny szacunek dla władcy, który przez lata trzyma lud za mordę - coś nie do pomyślenia w Polsce czy w USA (tak, tak, wiemy - dyktator Kaczyński, zamknij się "ladychapel" i in., jesteście tacy przewidywalni w tym swoim ględzeniu bez sensu).

Na to wszystko przyszedł bolszewizm - żydowski wynalazek do walki z chrześcijaństwem w imię "uszczęśliwienia" świata. Czyli w praktyce miliony ofiar i głód. I wszystko się wywróciło z przyczyn ekonomicznych.

Ale do dziś wspomnienie Stalina budzi w starych bolszewikach ciepłe uczucia. I nie trafia do nich rozmiar ludzkich tragedii. Rodzima lewica ma taką właśnie mentalność. Bo to są potomkowie tamtych.