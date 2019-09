Premier Morawiecki: Proponujemy normalność zamiast obyczajowych rewolucji

Ura-Bura - syn Baby Jagi 29.9.19 13:44

Normalność - to jest wolność - a wolność - to możliwość życia zgodnego z własnym wyborem, bez naruszania cudzych słusznych interesów, praw i wolności. Obyczajowe rewolucje to wymysł kościoła - jako broń przeciwko wolności. ///A powszechna, bezplatna służba zdrowia - to kłamstwo PREZESA!!!! - Na co odprowadzamy składkę zdrowotna???? Bezpłatną służbę zdrowia - mają tylko wielebni - oni skladki zdrowotnej nie odprowadzają///