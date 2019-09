Premier Morawiecki: Nakłady na służbę zdrowia wzrastają o połowę!

Przypomniał też, że w 2014 roku Platforma Obywatelska na ochronę zdrowia wydawała tylko 73 mld złotych, podczas gdy w roku 2019 wydane zostaną łącznie 103 miliardy złotych. Podkreślił, że po 4-5 latach mamy zatem wzrost aż o 40% jeśli chodzi o nakłady na służbę zdrowia. W przyszłym roku – stwierdził premier – będzie to już 107-109 miliardów, więc wydatki wzrosną tu aż o połowę w stosunku do rządów PO.

„Również chciałbym pokrótce powiedzieć o rezydentach. 2010 rok, rezydenci ci w drugim obszarze priorytetowym zarabiali 3890 zł. W 2011 roku – 3890 rok. W 2012 – 3890. W 2013, 2014 tak samo. Dzisiaj w tym drugim obszarze priorytetowym rezydenci zarabiają 5300 zł plus bonus 700 zł, jeżeli spełnią kryteria, warunki, które zostały zapisane. Oczywiście to ciągle jest za mało, ale porównajcie te 3890 zł, niezmieniające się przez kilka lat, do tego, co nam się już udało się zrobić w tym krótkim horyzoncie czasowym”.