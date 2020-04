Premier Mateusz Morawiecki: Dziś jest szczególny dzień!

-„Jest tez dziś bardzo szczególny dzień. Mamy liczbę osób, które wyzdrowiały - 370, a więc z wysokim prawdopodobieństwem będzie ona większa lub podobna do liczby zakażonych w wymiarze dziennym. To pierwszy dzień, w którym możemy powiedzieć, że jest szybszy przyrost osób, które zdrowieją. Widzimy, co dzieje się w Europie, tam liczba na milion jest kilka lub kilkanaście razy większa niż w Polsce. To też przestroga, byśmy luzowanie obostrzeń dostosowali do przygotowania służby zdrowia” – powiedział Morawiecki.