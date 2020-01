Premier Holandii przeprasza Żydów za prześladowania

abc 26.1.20 19:30

107 tysięcy Żydów.... zaraz, to ile to by było stodół w Jedwabnym???? Oczywiście myśmy Żydów w żadnych stodołach nie palili, bo robili to niemcy, a Polacy mieli wtedy tyle samo do gadania co żydzi za okupacji. Pokazywanie zaś Polaków przez pryzmat szmalcowników, których likwidowało AK, to s....syństwo za które mam nadzieję ktoś kiedyś odpowie



PS Akcją w Jedwabnem (i w innych miejscach kaźni) kierował komisarz kryminalny Haupsturmführer Hermann Schaper, ur. 12 sierpnia 1911 roku w Strassburgu, w Alzacji.To jego, a nie bezimiennych Polaków, rozpoznali Chaja Finkelstein z Radziłowa i Izchak Feler z Tykocina.

Haupsturmführer Hermann Schaper złożył czytelny podpis pod swymi zbrodniami w Wiznej, Wąsoszy, Radziłowie, Jedwabnym, Łomży, Tykocinie , Rutkach, Piątnicy, Zambrowie i gdzie indziej. Niepowtarzalny jak odcisk palca.