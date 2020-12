,,Pozbądźmy się lęku’’. Rzeczniczka PiS apeluje ws. szczepień

Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska zdementowała na antenie Polskiego Radia 24 doniesienia o rzekomych planach usuwania ze stanowisk członków rządu, którzy odmówią przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19. Zaapelował przy tym o masowe szczepienia, podkreślając, że jedynie dzięki szczepionce możemy pokonać pandemię.

- „Gorąco apeluję oraz namawiam wszystkich, by pozbyli się lęku i obaw, by uczestniczyli w szczepieniach, bo to dla nas droga do uwolnienia się od pandemii” – mówiła w Polskim Radiu 24 Anita Czerwińska.

Rzeczniczka zdementowała doniesienia mediów, wedle których członków rządu, którzy nie przyjmą szczepionki, czeka dymisja. Zaapelowała jednak również do polityków, aby dali społeczeństwu dobry przykład i sami korzystali ze szczepień. Zaznaczyła, że przyjęcie szczepionki zadeklarował również prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Rzeczniczka PiS podkreślała też, że międzynarodowe organizacje pozytywnie oceniają polską strategię walki z pandemią.

kak/Polskie Radio 24, DoRzeczy.pl