Posłowie od Gowina: Wybieramy Polskę, nie anarchię

-„Udało się namówić, bez konieczności wywierania szczególnej presji, ważnych polityków Porozumienia do poparcia wyborów korespondencyjnych w maju. Część posłów Porozumienia przejdzie do nas, być może stworzy się z tego nowa formacja w Zjednoczonej Prawicy. Gowin i jego ludzie, a jest ich dziś garstka, są już poza koalicją. Na dniach kończymy współpracę” – mówił w rozmowie z Wirtualną Polską polityk PiS.

Dziś apel do posłów Porozumienia wystosowali członkowie władz tej partii, nawołując swoich kolegów do poparcia majowych wyborów:

-„Dla nas najważniejsze jest to, by trwała Zjednoczona Prawica. Dlatego zwracamy się do posłów Porozumienia, ale także wszystkich posłów, by zdecydowali o przyjęciu ustawy, która będzie pozwalać na głosowanie powszechne korespondencyjne w maju, niezależnie, który to będzie termin, aby jednocześnie Porozumienie podjęło dalej swoją misję ratowania gospodarki, jak i wsparcia samorządów” – mówił Włodzimierz Tomaszewski, o czym pisaliśmy TUTAJ.