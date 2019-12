Poseł KO: Wybieram trampki. Ale kupię nowe buty

Wcześniej Sterczewski twierdził, że jeżeli ktoś chodzi do Sejmu w czystych butach, to znaczy, że jest nierobem. "- Jeśli poseł lub posłanka mają czyste buty, to znaczy, że w czasie kampanii siedzieli i nie wiem, jak się dostali do Sejmu. Zazdroszczę im czystych butów" - mówił.