Portugalia przygotowuje się do Światowych Dni Młodzieży

W Fatimie rozpoczął się trzyletni okres przygotowań do 28. Światowych Dni Młodzieży zaplanowanych na 2023 rok w Lizbonie. Sanktuarium maryjne będzie starało się odpowiedzieć na duszpasterskie wyzwania związane z pandemią. „Chwalcie Pana, który podnosi słabych” to tegoroczny temat inicjatyw.

Fatimski program duszpasterski ma na celu przedstawienie orędzia objawień maryjnych jako wyrazu troski Boga o cierpiącą ludzkość. Ojciec Carlos Cabecinhas, rektor sanktuarium, wyjaśnił, że pandemia Covid-19 „stanowi głębokie wyzwanie duszpasterskie, które wymaga pogłębionego rozeznania w skali globalnej, jak i samej naszej działalności”. Celem przygotowań do ŚDM jest więc rozpowszechnienie wśród młodych orędzia fatimskiego jako wezwania do nawrócenia i umożliwienie pielgrzymom przeżycia go oraz przedstawienie przesłania Maryi jako dobrej nowiny o Bogu i „uczynienie z tego sanktuarium miejsca gościnnego szczególnie dla pielgrzymów, którzy doświadczają własnej kruchości i cierpienia” – podkreślił o. Cabecinhas.

Rektor sanktuarium sprecyzował, że orędzie z Fatimy jest „słowem, które pociesza, ponieważ daje możliwość znalezienia sensu w przezwyciężeniu naszego zniechęcenia”. W tym nowym, trzyletnim cyklu duszpasterskim, sanktuarium, poprzez różne sposoby, będzie pogłębiać wybrane na każdy rok tematy, proponować specjalne programy katechez i modlitw. Organizowane będą również seminaria formacyjne; nie zabraknie także inicjatyw kulturalnych. Już teraz została zorganizowana wystawa „Oblicza Fatimy: fizjonomie krajobrazu duchowego”, prezentująca najważniejsze dzieła stałej instalacji sanktuarium. „Wszyscy jesteśmy świadomi, że nadchodzący rok będzie również głęboko naznaczony pandemią i że nadal będziemy musieli zmierzyć się z wieloma trudnościami, na różnych poziomach – podkreślił Ojciec Cabecinhas, – ale wierzymy, że fatimskie przesłanie jest orędziem nadziei i zachęty do nawrócenia”.

Vaticannews.va/Eryk Gumulak SJ – Watykan