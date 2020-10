Polskie ofiary zostaną upamiętnione w Berlinie. Jest decyzja Bundestagu

Z poparciem niemal wszystkich partii, niemiecki parlament przyjął wniosek wzywający do utworzenia w Berlinie miejsca pamięci polskich ofiar II wojny światowej i niemieckiej okupacji. Od głosu wstrzymali się jedynie posłowie Alternatywy dla Niemiec.

Wniosek wspólnie przygotowały klubu CDU/CSU, SPD, FDP i Zielonych. Wzywają w nich niemiecki rząd do utworzenia w godnym miejscu Berlina miejsca pamięci polskich ofiar nazizmu.

- „Powinno służyć poznawaniu się Polaków i Niemców, a tym samym pogłębianiu naszych stosunków, zrozumieniu i przyjaźni, jak i zwalczaniu stereotypów”. We wniosku napisano, że „świadomość szczególnego charakteru stosunków polsko-niemieckich z ich najciemniejszym momentem, jakim była niemiecka okupacja i wojna w Polsce w latach 1939-1945, do dziś nie jest wystarczająco obecna w Niemczech” – czytamy we wniosku.

W dokumencie nie sprecyzowano, jak dokładnie ma wyglądać to miejsce. Możliwe, że będzie to pomnik.

kak/dw.com