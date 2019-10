Polski film o św. Faustynie podbił Stany Zjednoczone. Niebywały sukces!

Jadwiga 30.10.19 13:16

To najbardziej nudna rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem, nie mówiąc już o docudramie. Nie mieli napisów dla tłumaczy, a wszyscy mówili z grubym polskim akcentem, co utrudniało zrozumienie. Temat dokumentu był wątpliwy... z życia Faustyny przeszedł do obrazu, który wykonała, do tego, jak został przywrócony i utrzymany przy życiu, a wszystko to w naprawdę przypadkowy sposób, jeśli mnie o to zapytać. Pomysł był dobry, ale to, co wyszło na jaw, było nudne i długie.



Almost fell asleep

totallytyguy30 October 2019

This is the most boring thing I've ever seen, let alone it was a docudrama. They didn't have subtitles for translators, and everyone spoke in a thick Polish accent, which made it hard to understand. The topic of the documentary was questionable... it went from the life of Faustina to a painting she made to how it was restored and kept alive, all in a really random way if you ask me. The idea was good, but what it came out to be was boring and lengthy.



https://www.imdb.com/title/tt10052290/reviews?ref_=tt_urv