Polska na tle świata walczy wzorcowo z pandemią

robaczek 2.0 23.4.20 12:09

hahahahahaha



tak właśnie jest ! ;]



wiec sie nie obawiajcie!! do wyborów!!! Adrian wzywa!!!!





choćby na śmierć!!!!!!





JEDNA PARTIA

JEDEN WÓDZ

JEDNA IDEOLOGIA





znajome co? ;]



oj ludzie. co wy robicie. beda o was kiedyś mówić jak o komunistach



powaznie nie rozumiecie ze Polska jest dla wszyskich?





NIE DOROSLISCIE DO DEMOKRACIJ

KOMUNIZM MACIE WE KRWI!





i taka jest prawda i dobrze o tym wiecie



stad wasz wstyd i agresja