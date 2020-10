,,Politykierstwo wygrało dziś ze zdrowiem''. Politycy ostro o obstrukcji opozycji totalnej

Sejm przyjął dziś wniosek szefa klubu Koalicji Obywatelskiej Cezarego Tomczyka o odroczenie obrad, w trakcie których miało dojść do głosowania nad ustawą dotyczącą walki z drugą falą epidemii koronawirusa w Polsce. „Jeśli nie możesz pomóc to chociaż nie przeszkadzaj. Politykierstwo wygrało dziś ze zdrowiem” – komentuje na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.

Adam Andruszkiewicz skomentował z kolei:

„PO ma radochę, że przy wsparciu swoich sojuszników z Lewicy, PSL oraz Konfederacji - zablokowała ustawę mającą na celu ratowanie życia i zdrowia Polaków

🙃 Panie i Panowie z opozycji: Nadchodzi ocieplenie, zatem zamiast Sejmu - grabki, łopatki i do piaskownicy. #obłudaPlatformy”.

W odpowiedzi na komentarz Barbary Nowackiej, która na Twitterze zarzuciła PiS forsowanie bubli oraz blokowanie ustaw opozycji, Joanna Lichocka skomentowała:

„Co za brednie. Czy może dojrzeli Państwo w tym wpisie jakąś troskę o dobro Polaków? O to, by ważna ustawa jak najszybciej weszła w życie bo pomaga w walce z COVID? Nic z tych rzeczy - wyłącznie obstrukcja i walka na złość PiS”.

Błażej Poboży napisał natomiast:

„Rekord zachorowań, trudna sytuacja, w sejmie ważny projekt ustawy, która pomoże w walce z Covid-19, a Platforma zgłasza wniosek o odsunięcie obrad. Nie pomagacie to chociaż nie wkładajcie kija w szprychy. Skrajnie nieodpowiedzialna postawa”.

Niezwykle ostro obstrukcję opozycji totalnej ocenił Janusz Kowalski:

„Nowy szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk twarzą totalnej obstrukcji i blokowania przepisów usprawniających walkę z pandemią. Z kim wy walczycie? Co się z wami dzieje? Nawet na chwilę tego swojego antypaństwowego partyjniactwa nie potraficie zawiesić!”.

Co za brednie. Czy może dojrzeli Państwo w tym wpisie jakąś troskę o dobro Polaków? O to, by ważna ustawa jak najszybciej weszła w życie bo pomaga w walce z COVID? Nic z tych rzeczy - wyłącznie obstrukcja i walka na złość PiS. https://t.co/zOnDRBMH58