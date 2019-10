,,Politico'': Łatwa wygrana PiS i cios dla KO

Marian 14.10.19 16:59

W ciagu kilku miesiecy, opozycja skloci sie totalnie kazdy z kazdym i przestanie istniec.Jezeli tylko bedzie to mozliwe to przjac uciekinierow do PIS i robic swoje by po nastepnych wygranych juz waraznie wyborach ,natychmiast przystapic do budowy 1000-letniej IV RP.Jestem pewny ze tak sie to skonczy a narazie na Frondzie moga sobie troche poszczekac,to nic nie szkodzi.